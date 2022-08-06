***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2022 00:22
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından, 2.056 kWp Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı için toplam 18.067.520 TL'lik 05.08.2022 tarih ve 539547 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Yatırım Teşvik Belgesi, Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına "Çatı GES" projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır.
Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.
2022 yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu yatırımımızın firmamıza, paydaşlarımıza ve ülkemize, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052731
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