***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.02.2022 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulu 'muzun Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdiğini duyurmuştuk. Söz konusu kur korumalı mevduat hesaplarının vadesi dolmuş olup, vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından sağlanan gelir kaynaklı 2.749.116,08 TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanmıştır.Bu doğrultuda, Şirketimiz tarafından 52.800.337,89 TL tutarında 6 ay vadeli yeni bir kur korumalı mevduat hesabı açılmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057592BIST