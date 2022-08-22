***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 17:44
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.02.2022 tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulu 'muzun Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdiğini duyurmuştuk. Söz konusu kur korumalı mevduat hesaplarının vadesi dolmuş olup, vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından sağlanan gelir kaynaklı 2.749.116,08 TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanmıştır.
Bu doğrultuda, Şirketimiz tarafından 52.800.337,89 TL tutarında 6 ay vadeli yeni bir kur korumalı mevduat hesabı açılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057592
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1687
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9610
18:051.009,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.009,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0719
|18,0949
|% 0,05
|
|Euro
|17,9660
|17,9874
|% -0,93
|
|Sterlin
|21,1880
|21,2942
|% -0,67
|
|Frank
|18,6565
|18,7689
|% -0,64
|
|Riyal
|4,8006
|4,8247
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-10,92
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.797
|6.875
|-62,00
|
|Yarım
|3.312
|3.361
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|-1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem