***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022, 06.08.2022, 08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 31.08.2022 tarih ve 2022/22 sayılı kararı ileŞirketimizce, 05.04.2022, 06.08.2022 ve 08.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisimizin çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması maksadıyla yatırım kararı alındığı ve sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.Halen kurulum ve montaj çalışmaları devam etmekte olan bu üretim tesisimize ilave olarak, Şirketimizin diğer üretim tesisleri olan Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 1730 Ada 11 Parselde bulunan PE Köpük Üretim Tesisi, 1727 Ada 3 Parselde bulunan XPS Köpük Üretim Tesisi ve 1727 Ada 2 Parselde bulunan XPE Köpük Tesisi çatıları üzerinde GES kurulum kararı alınmıştır.Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059131BIST