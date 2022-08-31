***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 17:52
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022, 06.08.2022, 08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.08.2022 tarih ve 2022/22 sayılı kararı ile
Şirketimizce, 05.04.2022, 06.08.2022 ve 08.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisimizin çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması maksadıyla yatırım kararı alındığı ve sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.
Halen kurulum ve montaj çalışmaları devam etmekte olan bu üretim tesisimize ilave olarak, Şirketimizin diğer üretim tesisleri olan Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 1730 Ada 11 Parselde bulunan PE Köpük Üretim Tesisi, 1727 Ada 3 Parselde bulunan XPS Köpük Üretim Tesisi ve 1727 Ada 2 Parselde bulunan XPE Köpük Tesisi çatıları üzerinde GES kurulum kararı alınmıştır.
Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059131
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
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18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3446
En Düşük
18,1387
18:051.003,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.003,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.878.007
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.491.244
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.232.288
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.484.847
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.249.503
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.250.046
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.817.974
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.163.405
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.656.674.543
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1980
|18,2082
|% 0,04
|
|Euro
|18,2747
|18,2913
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0750
|21,1807
|% -0,14
|
|Frank
|18,5801
|18,6920
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8293
|4,8536
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-10,34
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.727
|6.799
|-33,00
|
|Yarım
|3.278
|3.324
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,72
|96,72
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
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Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
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Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem