***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2022 17:49
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073119
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1227
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05983,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,93
|Açılış
|: 983,69
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.709.854
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.764.151
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.445.675
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|18.935.700
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.693.014
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.255
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|20.453.941
|% -4,96
|
|DYOBY
|21,56
|63.976.277
|% -4,69
|
|THYAO
|99,05
|7.977.922.517
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.027.393
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.425.791
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.147.838.409
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.370.847.319
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.326.973
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.147.838.409
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.027.393
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.212.048.889
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.237.200.172
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5954
|% 0,00
|
|Euro
|18,2842
|18,2963
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,9584
|21,0636
|% 0,95
|
|Frank
|18,5084
|18,6199
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9312
|4,9560
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,98
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,33
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.687
|6.772
|59,00
|
|Yarım
|3.258
|3.311
|29,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.657
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,30
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|1,48
|