***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022, 06.08.2022, 08.08.2022, 31.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.01.2023 tarih ve 2023/02 sayılı toplantısındaŞirketimizin Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 1730 Ada 11 Parselde bulunan PE Köpük Üretim Tesisi, 1727 Ada 3 Parselde bulunan XPS Köpük Üretim Tesisi ve 1727 Ada 2 Parselde bulunan XPE Köpük Üretim Tesisi çatıları üzerinde kurulması planlanan GES yatırımlarının, Şirketin işletme sermayesi ve diğer yatırımlarının finansmanı amacıyla kullanacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere, Şirketimizin maliki bulunduğu İzmir ili, Tire ilçesi, Turan Mahallesi 1730 Ada, 5 Parsel'de 20.000 m2 Prefabrik Fabrika Binası ve Arsa üzerinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden 200.000.000 TL ipotek tesis edilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101113BIST