***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022, 06.08.2022, 08.08.2022, 31.08.2022, 30.11.2022, 12.01.2023, 20.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.08.2022, 12.01.2023 ve 20.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarıyla kamuya duyurduğumuz, GES projelerimizden PE Köpük Üretim Tesisi, PE Laminasyon, PE Mamül Depomuz ve idari binalarımızın toplam 6.450 m2 olan çatı alanına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.Devreye alınan bu yatırım sonucunda, söz konusu GES üretim tesisimizde yılda yaklaşık 1.400.000 KWh (934,72 KWp) elektrik enerjisi üretilecek olup, Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin Güneş Enerji Santralleri ile birlikte dikkate alındığında, mevcut durum itibariyle elektrik enerjisi ihtiyacımızın yaklaşık %65'i,Şirketimizinkendi üretimtesislerindenkarşılanmaya başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193615BIST