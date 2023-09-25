***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2023 16:29
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin personel adedi dönem içinde iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekte olup, Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin finansal raporlarında 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle 149 kişi olarak açıklanan personel sayısı, deprem bölgelerimizin yeniden inşa sürecinde artan nitelikli işlenmiş ürün ihtiyacına cevap verebilmek adına 15 kişi artarak 164 kişiye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197114
BIST
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17:028.289
En Düşük
|Değişim
|: 3,11%
|| 249,80
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.289
17:0227,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0687
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0228,8381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0942
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8247
17:021.684,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.684,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:00
|CIMSA
|325,70
|863.229.795
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.969.170
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|KUVVA
|53,50
|26.031.938
|% -6,14
|
|EREGL
|46,78
|9.282.702.588
|% 8,09
|
|TUPRS
|164,20
|8.152.407.949
|% 6,55
|
|THYAO
|231,20
|7.728.671.203
|% 2,26
|
|KONTR
|338,80
|5.455.028.526
|% 6,01
|
|ISCTR
|25,26
|5.046.246.294
|% 1,45
|
|ZOREN
|5,05
|1.570.539.082
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,05
|2.308.539.726
|% 1,77
|
|EREGL
|46,78
|9.282.702.588
|% 8,09
|
|ISCTR
|25,26
|5.046.246.294
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,90
|1.155.910.909
|% 5,73
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2044
|27,2101
|% 0,25
|
|Euro
|28,8216
|28,8351
|% -0,34
|
|Sterlin
|33,1421
|33,3083
|% 0,07
|
|Frank
|29,7225
|29,9016
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,26
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|2,64
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.134
|11.205
|15,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|8,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,13
|92,13
|0,17
|