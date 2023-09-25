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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.09.2023 16:29
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin personel adedi dönem içinde iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekte olup,  Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin finansal raporlarında 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle 149 kişi olarak açıklanan personel sayısı, deprem bölgelerimizin yeniden inşa sürecinde artan nitelikli işlenmiş ürün ihtiyacına cevap verebilmek adına 15 kişi artarak 164 kişiye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197114


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Tam 11.134 11.205 15,00  
Yarım 5.584 5.626 8,00  
Çeyrek 2.783 2.813 4,00  
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Gümüş Gr. 20,48 20,52 -0,06  
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