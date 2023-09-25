***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin personel adedi dönem içinde iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmekte olup, Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ilişkin finansal raporlarında 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle 149 kişi olarak açıklanan personel sayısı, deprem bölgelerimizin yeniden inşa sürecinde artan nitelikli işlenmiş ürün ihtiyacına cevap verebilmek adına 15 kişi artarak 164 kişiye ulaşmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197114BIST