***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022, 06.08.2022, 08.08.2022, 31.08.2022, 30.11.2022, 12.01.2023, 20.01.2023, 11.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Elastomerik Kauçuk Köpük Üretim Tesisinin 14.000 m2 çatı alanına kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Üretim Tesislerinin ve PE Köpük Üretim Tesisinin 6.450 m2 olan çatı alanına kurulan GES Üretim Tesislerinin devreye alındığı ve elektrik enerjisi üretmeye başladığı önceki özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu. "Çatı GES" projelerimiz kapsamında, diğer üretim tesislerimiz olan XPE Köpük Üretim Tesisinin 5.700 m2 olan çatı alanına ve XPS Köpük Üretim Tesisinin 4.600 m2 olan çatı alanına olmak üzere toplam 10.300 m2 olan çatı alanına kurulan GES yatırımının tamamı devreye alınmış olup elektrik üretimine başlanmıştır.Devreye alınan bu yatırımlar sonucunda tüm üretim tesislerimizin çatılarında Güneş Enerji Santrali kurulmuş ve XPE Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına kurulan GES üretim tesisimizde yılda yaklaşık 1.200.000 KWh (831,68 KWp) elektrik enerjisi ile XPS Köpük Üretim Tesisinin çatı alanına kurulan GES üretim tesisimizde yılda yaklaşık 1.100.000 KWh (690,92 KWp) elektrik enerjisi dahil olmak üzere, GES santrallerimizin toplam kurulu gücü 6.700.000 KWh (4.544,64 KWp) olup, mevcut durum itibariyle elektrik enerjisi ihtiyacımızın tamamı, Şirketimizin kendi üretim tesislerinden karşılanmaya başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204600BIST