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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2022 18:24
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemle


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.818.750

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 2.400.000 4.728.000,000 197,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 Nâma
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 24.475.000 48.215.750,000 197,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 26.875.000 52.943.750,000 197,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 35.410.742,7
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.386.212,83
Özel Fonlar (TL) 1.146.794,47


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarihli toplantısında
1. Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 26.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 35.410.742,70 TL'si Emisyon Primi hesabından,
1.146.794,47 TL'si Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 52.943.750,00 TL artırılarak 26.875.000 TL'den
79.818.750,00 TL'ye yükseltilmesine,
2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak
Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, ,
3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına
ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030968


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