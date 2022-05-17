***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 26.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.818.750Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 2.400.000 4.728.000,000 197,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 NâmaB Grubu, DNISI, TREDIMY00027 24.475.000 48.215.750,000 197,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 26.875.000 52.943.750,000 197,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 35.410.742,7Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.386.212,83Özel Fonlar (TL) 1.146.794,47Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarihli toplantısında1. Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 26.875.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 35.410.742,70 TL'si Emisyon Primi hesabından,1.146.794,47 TL'si Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 52.943.750,00 TL artırılarak 26.875.000 TL'den79.818.750,00 TL'ye yükseltilmesine,2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarakSermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, ,3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasınave bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,Oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030968BIST