***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000Mevcut Sermaye (TL) 79.818.750Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.728.125Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 7.128.000 3.564.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 NâmaB Grubu, DNISI, TREDIMY00027 72.690.750 36.345.375,000 50,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 79.818.750 39.909.375,000 50,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.06.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 09.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 700.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 79.818.750 TL olan çıkarılmış sermayesinin 21.370.951,95 TL'si 2022 Yılı Karından ve 18.538.423,05 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 119.728.125,00 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 39.909.375,00 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 02.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-38179 sayılı yazısı ile onaylandığı Şirketimize bildirilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.06.2023'tür.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK-1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 EK-2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156088BIST