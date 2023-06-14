***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.06.2023 17:51
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 79.818.750
Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.728.125
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 7.128.000 3.564.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 Nâma
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 72.690.750 36.345.375,000 50,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 79.818.750 39.909.375,000 50,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.06.2023
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 09.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 14.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 700.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 39.909.375,00 TL'lik artış ile 79.818.750 TL 'den 119.728.125,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 79.818.750 TL 'den 119.728.125,00 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2023 tarihinde tescil edilerek 14.06.2023 tarih ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 EK-2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Dinamik Isı_TTSG_Sermaye Artırımı-Madde-6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158736
BIST