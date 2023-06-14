***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000Mevcut Sermaye (TL) 79.818.750Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.728.125Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 7.128.000 3.564.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 NâmaB Grubu, DNISI, TREDIMY00027 72.690.750 36.345.375,000 50,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 79.818.750 39.909.375,000 50,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 07.06.2023Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 09.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 14.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 700.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 39.909.375,00 TL'lik artış ile 79.818.750 TL 'den 119.728.125,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 79.818.750 TL 'den 119.728.125,00 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2023 tarihinde tescil edilerek 14.06.2023 tarih ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK-1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 EK-2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Dinamik Isı_TTSG_Sermaye Artırımı-Madde-6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158736BIST