***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİRÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİRİbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20/2 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİRİbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 20/1 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİRİbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 13 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİRİbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sk No 15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİRİnternet Adresi www.dinamik-izmir.comElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@dinamik-izmir.comdinamik@dinamik-izmir.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİbni Melek Osb Mh. TOSBİ Yol 3 Sok No 20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/ İZMİR 02324491250 02325135138Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoM. Aslı Akdaş Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 02324491250 yatirimciiliskileri@dinamik-izmir.comEmine Yeniay Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi 02324491250 mine.oztok@dinamik-izmir.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardırA.ISI VE MAKİNA:-Her türlü ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarının üretimi, ithalatı, satışı ile satış sonrası servis hizmetlerini sağlamak, bu sektörde gereken her türlü hizmeti vermek, üretim için gerekli her türlü ekipman ve teçhizatın alımını satımını gerçekleştirmek, gerekli ekipmanı ithal ve ihraç etmek.-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine ait makine, alet, yedek parça, yardımcı madde yarı mamul, mamul ve konusuyla ilgili tesislerin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.-Yurt içinde ve yurt dışında bilumum ısıtma ve soğutma işlerinin taahhütlerinde bulunmak, plan ve projelerini hazırlamak, mühendislik ve tadilat hizmetlerini sunmak.-Isıtma ve soğutma sektöründe makine montajı yapılacağı depoların ya da yerlerin hazırlanması.-Isıtma, soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle havalandırma sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak, bunların müşavirliğini yapmak, yurt içi ve yurt dışı ihalelerine girmek.-Her türlü klima, havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisleri, soğuk hava depoları montajlarını yapmak, bunlarla ilgili malzeme ölçü kontrol cihazları ve elemanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.- Her türlü ısıtma, soğutma klima, havalandırma, sıhhi tesisat gibi mekanik tesislerde kullanılan hava soğutucular, su soğutucular, soğutma kuleleri, su deposu, klima santralleri, nem alıcı ve nem vericiler, sıcaklık, nem, basınç, ses, titreşim, hız ve benzeri cihazların alımı ve satımını yapmak.B. YALITIM-İzolasyon malzemeleri alımı satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.-İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara, ısı, ses, su, yangın, çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Dekorasyon uygulamaları yapmak.-Her türlü binaların ısı, ses, yangın ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.-Isı, ses, su ve yangın yalıtımında kullanılan her türlü malın imalatında kullanılan hammadde ve yardımcı malzemelerin üretimi, alımı, satımı, toptan ve perakende ticari pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.-Şirket konusu ile ilgili ısı, ses, su, yangın ve tesisin inşaatı ile ilgili her türlü demir çelik mamulü, yarı mamulü, her türlü yassı mamul, profil sanayi pirpilli boru ve ısı, ses ve yangın yalıtımı malzemelerinin üretimini, alımı, satımı, bu malzemelerin hurdasının toptan alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.-Şirket konusu ile ilgili izolasyon malzemelerinin klima, doğalgaz, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, taahhüt, medikal, mobilya, plastik ambalaj, iletişim ve enerji sektöründe kullanılan her nevi izolasyon ürünleri, sızdırmazlık contaları, yapışkanlı, yapışkansız bantlar ve ekipmanların bağlantı elemanları, flanşları, üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.-Şirket ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan makineler ile ısı, ses, su ve yangınlarda kullanılacak akustik, vibrasyon ve iklimlendirme ile ilgili her tür yalıtım ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması.C. AMBALAJ-Her türlü kağıt, tekstil, karton, teneke, sac, cam, tahta, plastik, petrol müştakından elde edilmiş ambalaj maddeleri, jüt, oluklu mukavva vesair her türlü tabii, sınai, kimyevi ham maddelerden ambalaj maddesi imali, basımı ve şekillendirmesi-Gıda, ilaç, kimya sanayi, mobilya, elektrik, elektronik, otomotiv, deterjan sanayi ve tüm benzeri sanayi, ticaret, ihracat için torbalarının ve kutularının, kaplarının yapımı ve ambalaj baskılarının yapımı-Üzüm, incir, kayısı, narenciye ve benzeri tarım ve gıda maddelerinin ihraç ve muhafazası için gerekli kağıt torba, kutu ambalaj, selefon poşet, baskı ve etiketlerinin yapımı ve basımını yapmak-Ambalaj için gerekli flekso, tifdruk, ofset baskı tekniği ile her nevi basımı yapmak-Eğitim ve öğretim malzemeleri ile diğer hizmetler için gerekli tüm ambalaj maddelerini yapmak-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için gereken her türlü makine teçhizat, alet, malzeme, araç ve gereç ile onların çalışmasını temin için de gerekli her çeşit kağıt, karton, teneke, saç, plastik maddeleri, mürekkep ve benzeri yardımcı malzemeyi ithal etmek, satın almak, satmak, işlemek, işlettirmek, kullanmak, kullandırmak, kiraya vermek ve kiraya almak-Amacının ve faaliyetlerinin tahakkuku için kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmek-Konusu ile ilgili fabrika, bina, yol, köprü, baraj ve hava limanları, tünel boru hattı gibi yurtiçi ve yurtdışında ısı, ses, su, yalıtım, uygulama, inşaat, taahhüt proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:1-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde amacına uygun bina, fabrika, depo vs. inşa edebilir, işletebilir, devredebilir, ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.2-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışında, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Şirket alacak ve borçlarına karşılık sözleşme, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.3-Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratlar, lisans, know-how, marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilir veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunabilir. Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.4-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.5-Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.6-Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.7-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.8-Şirket konusuyla ilgili olan yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.9-Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.10-Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.11-Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirketler, işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik ve mümessillik alabilir, verebilir.13-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.14-Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.16-Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.17- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.18- Şirket, konusu ile ilgili üretilen mamullerin satışını yapabilmek içim yurt içi ve yurt dışına satış mağazaları açabilir.19-Şirketin amacı ile ilgili olarak ithalat, ihracat, fason, dahili ticaret, taahhüt, uluslararası mümessillik, müşavirlik, bayilik, distribütörlük, pazarlamacılık, toptancılık, perakendecilik yapabilir ve bakım, onarım, servis hizmetlerini yapabilir.20-Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.Yukarıda gösterilen işlerden başka işlerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.Şirketin Süresi Süresizdir.Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama Seçim Yapınız 2400000 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline Seçim Yapınız 24475000 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMETİN AKDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 13.08.2012 İcrada Görevli Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü/Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü 38.87 Bağımsız Üye Değil HayırGÖKSEL GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi 13.08.2012 İcrada Görevli Dinamik İzolasyon Malz. Ltd. Şti. Şirket Müdürü 25.91 Bağımsız Üye Değil HayırMAHMURCAN ASLI AKDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 24.07.2015 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırFÜSUN AKDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.07.2015 İcrada Görevli Dyna Profil İklimlendirme Ltd. Şti. Şirket Müdürü Bağımsız Üye Değil HayırGÜRSEL GÜRPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 24.07.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil HayırETEM ŞİŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2018 İcrada Görevli Projes İş Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü/Özerden Plastik A.Ş. YK Üyesi/Omega Elektrik Pano A.Ş. YK üyesi/Seyitler Kimya A.Ş. YK Üyesi/Hipokrat Tıbbi Malz. A.Ş. YK Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKKI TATAR Planlama ve Mühendislik Yöneticisi Makine Mühendisi Planlama ve Mühendislik YöneticisiHABİB YILMAZ Satış ve Pazarlama Yöneticisi Yönetici Satış ve Pazarlama YöneticisiEMİNE YENİAY Mali İşler ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Yönetici Mali İşler ve İnsan Kaynakları YöneticisiMEHMET AK Üretim Yöneticisi Yönetici Üretim YöneticisiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDyna Profil İklimlendirme Ekipmanları ve İzolasyon Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sevkiyat-Depolama Faaliyetleri 250.000,00 0 TRY 0 Metin Akdaş ve Füsun Akdaş Şirket MüdürüDinamik İzolasyon Malz. İnşaat Mekanik Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ticari Alım Satım Faaliyetleri 1.000.000,00 0 TRY 0 Metin Akdaş ve Göksel Gürpınar Şirket Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874601BIST