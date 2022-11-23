***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.11.2022 22:50
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Frigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket gelirlerine olumlu etki.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Endüstriyel Soğutma Sektörünün Öncü Firmalarından Frigoduman Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Dynaflex Rubber markalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü ürünlerimizin soğutma sektörüne dağıtımı için işbirliği anlaşması imzalandı. Taraflarca yapılan dağıtım anlaşmasına göre, Frigoduman Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. kauçuk boru ve levha izolasyon ürünlerimizin, geniş çeşit ve yüksek metrajla sektör ile en iyi şartlarda buluşmasına aracılık ederek ürünlerin satış ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081873
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 84,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 84,7300
|
18,6384
En Düşük
18,5826
18:0519,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 11,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
19,3890
En Düşük
19,3406
18:0512,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,03
|Açılış
|: 12,92
|
|Önceki Kapanış
|: 12,89
|
12,92
En Düşük
12,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6016
|% -0,10
|
|Euro
|19,3422
|19,3747
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,3671
|22,4792
|% -0,12
|
|Frank
|19,6695
|19,7880
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9384
|4,9631
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.752
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.048
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.017
|7.100
|-6,00
|
|Yarım
|3.414
|3.471
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,91
|0,02
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem