***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıFrigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket gelirlerine olumlu etki.AçıklamalarŞirketimiz ile Endüstriyel Soğutma Sektörünün Öncü Firmalarından Frigoduman Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Dynaflex Rubber markalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü ürünlerimizin soğutma sektörüne dağıtımı için işbirliği anlaşması imzalandı. Taraflarca yapılan dağıtım anlaşmasına göre, Frigoduman Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. kauçuk boru ve levha izolasyon ürünlerimizin, geniş çeşit ve yüksek metrajla sektör ile en iyi şartlarda buluşmasına aracılık ederek ürünlerin satış ve dağıtımını gerçekleştirecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081873BIST