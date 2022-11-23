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***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.11.2022 22:50
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Frigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket gelirlerine olumlu etki.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Endüstriyel Soğutma Sektörünün Öncü Firmalarından Frigoduman Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Dynaflex Rubber markalı Elastomerik Kauçuk Köpüğü ürünlerimizin soğutma sektörüne dağıtımı için işbirliği anlaşması imzalandı. Taraflarca yapılan dağıtım anlaşmasına göre, Frigoduman Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. kauçuk boru ve levha izolasyon ürünlerimizin, geniş çeşit ve yüksek metrajla sektör ile en iyi şartlarda buluşmasına aracılık ederek ürünlerin satış ve dağıtımını gerçekleştirecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081873


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AYDEM 22,44 426.654.221 % 10,00  
EGEEN 3.935,10 404.931.321 % 10,00  
SEGYO 2,86 98.313.509 % 10,00  
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Tam 7.017 7.100 -6,00  
Yarım 3.414 3.471 -3,00  
Çeyrek 1.696 1.735 -1,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,57 0,02  
Gümüş Gr. 12,87 12,91 0,02  
B. Petrol 84,66 84,66 -0,07  
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