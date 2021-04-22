***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.04.2021 17:33
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli 2021/17 nolu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:
Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliğe Sayın Hakan Semerci'nin getirilmesine
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Hakan Semerci'nın, üyeliklere Sayın Göksel Gürpınar'ın ve Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın getirilmesine
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliklere Sayın Hakan Semerci ve Sayın Pelin Üstün'ün getirilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930578
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