***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli 2021/17 nolu toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliğe Sayın Hakan Semerci'nin getirilmesineRiskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Hakan Semerci'nın, üyeliklere Sayın Göksel Gürpınar'ın ve Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın getirilmesineKurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ebgü Senem Demirkan'ın ve üyeliklere Sayın Hakan Semerci ve Sayın Pelin Üstün'ün getirilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930578BIST