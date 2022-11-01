***DNISI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 16:48
***DNISI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Göksel Gürpınar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075920
BIST
16:554.052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 73,20
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:5518,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:5518,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0512
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:55988,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,61
|Açılış
|: 988,48
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:55
|EDATA
|22,24
|74.932.360
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.848.268
|% 9,98
|
|BRLSM
|18,01
|234.260.205
|% 9,95
|
|SMRTG
|94,50
|446.343.152
|% 9,95
|
|KONTR
|107,90
|1.286.973.489
|% 9,93
|
|LIDER
|48,64
|145.635.252
|% -8,23
|
|MANAS
|33,80
|84.028.230
|% -5,32
|
|YYLGD
|30,86
|243.098.714
|% -5,28
|
|EGEPO
|15,15
|8.849.966
|% -4,11
|
|IZINV
|21,46
|10.122.079
|% -3,33
|
|SMRTG
|94,50
|446.343.152
|% 9,95
|
|GESAN
|175,10
|253.517.682
|% 6,77
|
|YYLGD
|30,86
|243.098.714
|% -5,28
|
|BRLSM
|18,01
|234.260.205
|% 9,95
|
|BASGZ
|16,89
|220.613.285
|% -1,80
|
|MOBTL
|3,22
|117.055.561
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,75
|50.216.357
|% -1,69
|
|CONSE
|7,97
|189.691.858
|% -0,38
|
|PSGYO
|6,53
|126.389.836
|% 0,93
|
|KRPLS
|8,55
|135.411.242
|% -1,95
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6095
|18,6245
|% 0,10
|
|Euro
|18,4480
|18,4548
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,4301
|21,5376
|% 0,80
|
|Frank
|18,6497
|18,7620
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,11
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,72
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,56
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.645
|6.704
|53,00
|
|Yarım
|3.238
|3.275
|26,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,37
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|1,99
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10BERA
Yüzde 5.75 oranında artışla 24.26 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 121, 348 adet işlem
-
17:09ALCAR
Yüzde 6.78 oranında artışla 500.80 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 050 adet işlem
-
17:08DMSAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 599 adet işlem
-
17:07EPLAS
Yüzde 6.28 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 340, 716 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 4, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 66, 369.00 milyon TL de