***DNYGZ* *AKTIF* *HLVKS* *ISMEN* *EKTVK* *GPO* *TFNVK* *APY* *DNFIN* *BRKVY* *YKBNK* *INFO* *GLBMD* *ZOREN* *UNP* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(
30.06.2021 17:12
***DNYGZ******AKTIF******HLVKS******ISMEN******EKTVK******GPO******TFNVK******APY******DNFIN******BRKVY******YKBNK******INFO******GLBMD******ZOREN******UNP******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, APY, ATAGY, BRKVY, DNFIN, DNYGZ, EKTVK, GLBMD, GPO, HLVKS, INFO, ISMEN, TFNVK, UNP, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E62115 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30.06.2021 İtfa
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY62113 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY62113 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62134 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62134 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.06.2021 Taksitli İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621D8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.06.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS621D8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMK62145 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 İtfa
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.06.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA62126 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM62139 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05K48 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.06.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05K55 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.06.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05K63 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.06.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05K71 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30.06.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.06.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92115 FİNANSMAN BONOSU 30.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945154
BIST