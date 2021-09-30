***DNYGZ* *ALNTF* *GLCVY* *AKTIF* *GLYHO* *GPO* *BRKT* *ISMEN* *APY* *ENJSA* *EKTVK* *AYGAZ* *YKBNK* *UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
30.09.2021 17:12
***DNYGZ******ALNTF******GLCVY******AKTIF******GLYHO******GPO******BRKT******ISMEN******APY******ENJSA******EKTVK******AYGAZ******YKBNK******UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, APY, AYGAZ, BRKT, DNYGZ, EKTVK, ENJSA, GLCVY, GLYHO, GPO, ISMEN, UNP, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E92112 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/09/2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92127 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2021 İtfa
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32211 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Taksitli İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. GLCVY TRFGVYO92114 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2021 İtfa
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD92121 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2021 İtfa
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD065O8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2021 İtfa
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965919
BIST