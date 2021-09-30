***DNYGZ* *ALNTF* *GLCVY* *AKTIF* *GLYHO* *GPO* *BRKT* *ISMEN* *APY* *ENJSA* *EKTVK* *AYGAZ* *YKBNK* *UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***DNYGZ******ALNTF******GLCVY******AKTIF******GLYHO******GPO******BRKT******ISMEN******APY******ENJSA******EKTVK******AYGAZ******YKBNK******UNP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, APY, AYGAZ, BRKT, DNYGZ, EKTVK, ENJSA, GLCVY, GLYHO, GPO, ISMEN, UNP, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E92112 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/09/2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF92127 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2021 İtfaATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32211 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92165 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92173 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Taksitli İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92148 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeGELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. GLCVY TRFGVYO92114 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2021 İtfaGLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRFGLMD92121 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2021 İtfaAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD065O8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2021 İtfaÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965919BIST