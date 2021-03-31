***DNYGZ* *NRBNK* *ZORLF* *AKTIF* *HLVKS* *GARAN* *ISMEN* *EKTVK* *ODEA* *BRKT* *GPO* *TFNVK* *APY* *YKBNK* *INFO* *SKYMD* *ZOREN* *UNP* *ATAGY*** MERKEZİ
31.03.2021 17:33
***DNYGZ******NRBNK******ZORLF******AKTIF******HLVKS******GARAN******ISMEN******EKTVK******ODEA******BRKT******GPO******TFNVK******APY******YKBNK******INFO******SKYMD******ZOREN******UNP******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, APY, ATAGY, BRKT, DNYGZ, EKTVK, GARAN, GPO, HLVKS, INFO, ISMEN, NRBNK, ODEA, SKYMD, TFNVK, UNP, YKBNK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2E32118 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/03/2021 İtfa
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY32116 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY32116 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32161 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32179 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32179 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32195 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32195 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/03/2021 Taksitli İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN52118 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32160 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM32132 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD32128 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04XQ3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04XR1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/03/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD04XS9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/03/2021 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL32126 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA32162 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD32132 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD32140 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92115 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82112 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92111 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT270923T11 DEVLET TAHVİLİ 31/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922255
BIST