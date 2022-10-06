***DNYVA* *AKMEN* *PHLLP* *KORTS* *DYBNK* *ZORLF* *MBFTR* *PBTR* *EKTVK* *YKBNK* *ZOREN* *QUAGR* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***DNYVA******AKMEN******PHLLP******KORTS******DYBNK******ZORLF******MBFTR******PBTR******EKTVK******YKBNK******ZOREN******QUAGR******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, DNYVA, DYBNK, EKTVK, KORTS, MBFTR, NURVK, PBTR, PHLLP, QUAGR, YKBNK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01EG1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/10/2022 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSE2211 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSE2211 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeD YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNKE2216 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTE2219 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBFE2215 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaMERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBFE2215 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASHE2213 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2258 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGRE2214 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGRE2214 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2222 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2230 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN52310 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktar