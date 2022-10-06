***DNYVA* *AKMEN* *PHLLP* *KORTS* *DYBNK* *ZORLF* *MBFTR* *PBTR* *EKTVK* *YKBNK* *ZOREN* *QUAGR* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
06.10.2022 17:05
***DNYVA******AKMEN******PHLLP******KORTS******DYBNK******ZORLF******MBFTR******PBTR******EKTVK******YKBNK******ZOREN******QUAGR******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, DNYVA, DYBNK, EKTVK, KORTS, MBFTR, NURVK, PBTR, PHLLP, QUAGR, YKBNK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01EG1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/10/2022 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSE2211 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSE2211 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
D YATIRIM BANKASI A.Ş. DYBNK TRFDBNKE2216 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTE2219 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBFE2215 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. MBFTR TRFMCBFE2215 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAE2217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRFPASHE2213 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCME2258 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGRE2214 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. QUAGR TRFQAGRE2214 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2222 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2230 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN52310 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2218 FİNANSMAN BONOSU 06/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktar