***DNYVA* *AKTVK* *NRBNK* *HALKB* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ZKBVK* *ALNUS* *ARCLK* *BRKT* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***DNYVA******AKTVK******NRBNK******HALKB******GARAN******QNBFB******DENIZ******ZKBVK******ALNUS******ARCLK******BRKT******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTVK, ALNUS, ARCLK, BRKT, DENIZ, DNYVA, GARAN, NRBNK, QNBFB, HALKB, VAKBN, YKBNK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK2114 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK2114 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMDK2114 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2143 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2143 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22222 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK22230 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2131 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSK2114 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSK2114 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32219 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2119 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42213 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42239 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK2125 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2021 Taksitli İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK2119 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK2143 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBK2166 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2141 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKK2114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977445BIST