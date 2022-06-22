***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 17:00
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal tablolar KAP'ta 30.06.2022 dönem itibarıyla solo olarak açıklanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038729
BIST
16:442.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,19
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
16:4417,3626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0244
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
16:4418,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0794
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
16:441.029,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,08
|Açılış
|: 1.029,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.030,53
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MAKIM
|12,87
|421.143.913
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.562.188
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.458.139
|% 9,94
|
|BAYRK
|6,69
|27.443.261
|% 9,67
|
|AKSGY
|2,85
|45.232.669
|% 9,62
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|169,10
|106.063.213
|% -8,25
|
|SANEL
|6,76
|2.974.569
|% -5,06
|
|THYAO
|52,00
|4.323.159.110
|% 0,19
|
|EREGL
|28,34
|1.671.886.073
|% -1,25
|
|SISE
|22,36
|1.445.357.796
|% -1,15
|
|FROTO
|310,80
|1.100.557.837
|% 2,68
|
|AKBNK
|9,15
|1.063.342.791
|% 0,22
|
|YKBNK
|4,94
|957.572.583
|% -0,80
|
|ODAS
|3,12
|604.227.357
|% -2,80
|
|AKBNK
|9,15
|1.063.342.791
|% 0,22
|
|KARSN
|7,58
|830.748.976
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,62
|259.677.753
|% -1,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3535
|17,3626
|% 0,14
|
|Euro
|18,3287
|18,3464
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2754
|21,3821
|% 0,27
|
|Frank
|17,9925
|18,1009
|% 0,71
|
|Riyal
|4,6118
|4,6350
|% 0,14
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|12,12
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,69
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|7,00
|
|Tam
|6.818
|6.917
|30,00
|
|Yarım
|3.347
|3.383
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,99
|