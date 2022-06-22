***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal tablolar KAP'ta 30.06.2022 dönem itibarıyla solo olarak açıklanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038729BIST