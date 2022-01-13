***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.01.2022 16:27
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Olga ÜÇÖZ Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 355 80 54 olga.ucoz@dunyavarlik.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701590
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993495
BIST
16:452.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,27
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:4513,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,3736
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:4515,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,4678
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:45797,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 20,27
|Açılış
|: 797,24
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PKENT
|8.123,40
|15.216.951
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.978.393
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.240.888
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|CEOEM
|15,01
|21.080.334
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,33
|4.756.811.863
|% 2,15
|
|THYAO
|28,78
|4.136.962.708
|% 7,07
|
|GARAN
|11,87
|1.773.921.896
|% 0,17
|
|SISE
|15,14
|1.741.981.914
|% -0,33
|
|EREGL
|31,84
|1.699.830.554
|% 0,82
|
|KRDMD
|13,33
|4.756.811.863
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,85
|1.101.323.317
|% -0,77
|
|PETKM
|9,63
|1.573.527.259
|% 0,84
|
|GARAN
|11,87
|1.773.921.896
|% 0,17
|
|THYAO
|28,78
|4.136.962.708
|% 7,07
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5831
|13,5971
|% 2,83
|
|Euro
|15,6039
|15,6240
|% 3,09
|
|Sterlin
|18,6223
|18,7157
|% 3,02
|
|Frank
|14,8592
|14,9487
|% 3,09
|
|Riyal
|3,6138
|3,6319
|% 2,87
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,62
|
|Altın Gr.
|798
|798
|20,69
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|-83,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-68,98
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-33,37
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-16,69
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|-0,15
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00TEKTU
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 768, 425 adet işlem
-
16:59NETAS
Yüzde 4.54 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 454, 410 adet işlem
-
16:58CCOLA
Yüzde 4.58 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 809, 348 adet işlem
-
16:57LINK
Yüzde 9.96 oranında artışla 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 203, 854 adet işlem
-
16:56XU100
Endeks 2, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 31, 056.00 milyon TL de