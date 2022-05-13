***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2022 10:28
***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
MEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
ZEHRA NİDA ÇETİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2022 Bağımsız Üye Değil
HİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye Değil
COCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye
ROY ESKENAZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.08.2020 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEHRA NİDA ÇETİN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030092
BIST
10:142.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 27,28
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:1415,4626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0786
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:1416,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0960
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:14906,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,73
|Açılış
|: 906,02
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:14
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.146.753
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.638.862
|% 9,93
|
|KZBGY
|73,30
|5.133.744
|% 7,16
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|970.329
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|767.410
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|1.899.810
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|35.033.639
|% -9,95
|
|THYAO
|42,54
|526.989.033
|% 1,62
|
|SAHOL
|19,21
|414.172.217
|% 1,37
|
|SISE
|19,95
|344.249.426
|% 1,79
|
|ASELS
|23,18
|214.918.347
|% 2,39
|
|KRDMD
|15,99
|193.736.879
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,70
|67.137.107
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,72
|81.142.248
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,21
|414.172.217
|% 1,37
|
|SISE
|19,95
|344.249.426
|% 1,79
|
|THYAO
|42,54
|526.989.033
|% 1,62
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4537
|15,4626
|% 0,51
|
|Euro
|16,0852
|16,1018
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,8102
|18,9046
|% 0,72
|
|Frank
|15,3647
|15,4573
|% 0,76
|
|Riyal
|4,1063
|4,1269
|% 0,60
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,03
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
|