***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSAK ANTİKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilMEHMET MURAT ÇAVUŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilZEHRA NİDA ÇETİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2022 Bağımsız Üye DeğilHİLMİ GÜVENAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN HÜSNÜ OKVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız Üye DeğilCOCHRAN EDISON NOEL COCHRAN EDISON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 10.02.2020 Bağımsız ÜyeROY ESKENAZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 24.08.2020 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerZEHRA NİDA ÇETİN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030092BIST