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***DNYVA* *HALKB* *DZGYO* *TEBNK* *MGROS* *BRKT* *EKTVK* *CRDFA* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

22.03.2021 17:56



***DNYVA******HALKB******DZGYO******TEBNK******MGROS******BRKT******EKTVK******CRDFA******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, CRDFA, DNYVA, DZGYO, EKTVK, MGROS, NURVK, TEBNK, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT321A9 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/03/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT321A9 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC32119 FİNANSMAN BONOSU 22/03/2021 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS92112 FİNANSMAN BONOSU 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO32118 FİNANSMAN BONOSU 22/03/2021 İtfa
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO32118 FİNANSMAN BONOSU 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/03/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32151 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIA2118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA32119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/03/2021 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA32119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 22/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL32159 FİNANSMAN BONOSU 22/03/2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919791


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