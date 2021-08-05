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***DNYVA* *KNTFA* *DNFIN* *TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

05.08.2021 17:35



***DNYVA******KNTFA******DNFIN******TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DNYVA, TRKSH, KNTFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDVYS82212 50.000.000 05.08.2021 04.08.2022 09.08.2021
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAKK2116 20.000.000 05.08.2021 05.11.2021 09.08.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFK2117 20.320.000 05.08.2021 23.11.2021 09.08.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKK2123 100.000.000 04.08.2021 24.11.2021 09.08.2021


İlgili Şirketler [DNYVA, TRKSH, KNTFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955038


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Yarım 1.578 1.619 6,59  
Çeyrek 792 810 3,30  
Gümüş.Ons 25,28 25,31 -0,09  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,01  
B. Petrol 70,74 70,74 0,36  
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