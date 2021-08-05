***DNYVA* *KNTFA* *DNFIN* *TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
05.08.2021 17:35
***DNYVA******KNTFA******DNFIN******TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DNYVA, TRKSH, KNTFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDVYS82212 50.000.000 05.08.2021 04.08.2022 09.08.2021
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAKK2116 20.000.000 05.08.2021 05.11.2021 09.08.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTFK2117 20.320.000 05.08.2021 23.11.2021 09.08.2021
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFKK2123 100.000.000 04.08.2021 24.11.2021 09.08.2021
İlgili Şirketler [DNYVA, TRKSH, KNTFA, DNFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955038
BIST