***DNYVA* *KORTS* *ATLFA* *VAKVK* *GARAN* *VAKFA* *TFNVK* *EKTVK* *YKBNK* *ULSFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***DNYVA******KORTS******ATLFA******VAKVK******GARAN******VAKFA******TFNVK******EKTVK******YKBNK******ULSFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ATLFA, DNYVA, EKTVK, GARAN, KORTS, TFNVK, ULSFA, VAKFA, VAKVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72050 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK72011 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/07/2020 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72017 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK72016 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfaVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS72010 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854172BIST