***DNYVA* *KORTS* *ATLFA* *VAKVK* *GARAN* *VAKFA* *TFNVK* *EKTVK* *YKBNK* *ULSFA* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
02.07.2020 17:15
***DNYVA******KORTS******ATLFA******VAKVK******GARAN******VAKFA******TFNVK******EKTVK******YKBNK******ULSFA******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ATLFA, DNYVA, EKTVK, GARAN, KORTS, TFNVK, ULSFA, VAKFA, VAKVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK72050 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK72011 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/07/2020 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV72017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72017 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2013 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULSFA TRFULFK72016 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS72010 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72021 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 02/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854172
BIST