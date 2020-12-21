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***DNYVA* *KORTS* *GEDIK* *TEBNK* *AKTIF* *MGROS* *BRKT* *EKTVK* *TRKSH* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

21.12.2020 17:01



***DNYVA******KORTS******GEDIK******TEBNK******AKTIF******MGROS******BRKT******EKTVK******TRKSH******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DNYVA, EKTVK, GEDIK, KORTS, MGROS, TEBNK, TRKSH, VAKBN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYPA2017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.12.2020 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYPA2017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20B6 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21.12.2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20B6 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS92112 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32110 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIA2118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB12169 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894080


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BOSSA 15,40 23.233.206 % 10,00  
INVEO 39,38 47.760.697 % 10,00  
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Tam 3.065 3.146 2,46  
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