***DNYVA* *KORTS* *GEDIK* *TEBNK* *AKTIF* *MGROS* *BRKT* *EKTVK* *TRKSH* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***DNYVA******KORTS******GEDIK******TEBNK******AKTIF******MGROS******BRKT******EKTVK******TRKSH******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DNYVA, EKTVK, GEDIK, KORTS, MGROS, TEBNK, TRKSH, VAKBNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYPA2017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.12.2020 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYPA2017 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20B6 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21.12.2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA20B6 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS92112 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT32110 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIA2118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42130 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB12169 FİNANSMAN BONOSU 21.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894080BIST