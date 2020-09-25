***DNYVA* *NRBNK* *HALKB* *SEKFK* *YATVK* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *TEBCE* *AKBNK* *NRHOL* *TFNVK* *ARNFK* *ISFAK* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT
25.09.2020 17:39
atırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, ARNFK, DENIZ, DNYVA, GARAN, ISFAK, NRBNK, NRHOL, QNBFB, SEKFK, TFNVK, HALKB, VAKBN, YATVK, YKBNK, TEBCE
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB92029 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/09/2020 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92027 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92035 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92043 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFHYTV62114 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12112 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2027 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA92015 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92047 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92044 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92044 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK92036 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK92044 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK12117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12148 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876765
BIST