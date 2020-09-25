***DNYVA* *NRBNK* *HALKB* *SEKFK* *YATVK* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *TEBCE* *AKBNK* *NRHOL* *TFNVK* *ARNFK* *ISFAK* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT









atırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, ARNFK, DENIZ, DNYVA, GARAN, ISFAK, NRBNK, NRHOL, QNBFB, SEKFK, TFNVK, HALKB, VAKBN, YATVK, YKBNK, TEBCEMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB92029 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/09/2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92027 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92035 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92043 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFHYTV62114 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12112 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2027 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA92015 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92047 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOL92017 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92044 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92044 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK92036 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK92044 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 İtfaTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK12117 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK12148 FİNANSMAN BONOSU 25/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876765BIST