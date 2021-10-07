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***DNYVA* *NRBNK* *KORTS* *PBTR* *ISCTR* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

07.10.2021 17:46



***DNYVA******NRBNK******KORTS******PBTR******ISCTR******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DNYVA, NRBNK, PBTR, KORTS, AKBNK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDVYSE2211 35.000.000 07.10.2021 06.10.2022 11.10.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL12227 150.000.000 07.10.2021 13.01.2022 11.10.2021
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASH12212 100.000.000 06.10.2021 13.01.2022 11.10.2021
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTE2214 169.200.000 07.10.2021 27.10.2022 11.10.2021
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKA2190 962.240.000 07.10.2021 06.12.2021 11.10.2021
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB32218 1.145.113.380 07.10.2021 07.03.2022 11.10.2021


İlgili Şirketler [DNYVA, NRBNK, PBTR, KORTS, AKBNK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968124


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YEOTK 91,30 59.480.219 % 10,00  
VKFYO 6,49 28.227.372 % 10,00  
YUNSA 17,60 27.534.141 % 10,00  
OZBAL 16,61 45.141.673 % 10,00  
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Sterlin 12,0558 12,1163 % 0,33  
Frank 9,5211 9,5785 % -0,08  
Riyal 2,3591 2,3709 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.758 -5,26  
Altın Gr. 502 502 -0,80  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 -0,01  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,00  
B. Petrol 82,11 82,11 1,03  
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