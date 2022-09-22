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***DNYVA* *PHLLP* *EKOFA* *EKTVK* *ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.09.2022 17:43
***DNYVA* *PHLLP* *EKOFA* *EKTVK* *ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***DNYVA******PHLLP******EKOFA******EKTVK******ISFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, EKOFA, DNYVA, ISFIN, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCMK2227 63.050.000 22.09.2022 29.11.2022 26.09.2022
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFA2214 16.600.000 22.09.2022 06.12.2022 26.09.2022
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDVYS32316 50.000.000 22.09.2022 23.03.2023 26.09.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12354 68.000.000 22.09.2022 06.01.2023 26.09.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS12344 450.000.000 22.09.2022 04.01.2023 26.09.2022


İlgili Şirketler [PHLLP, EKOFA, DNYVA, ISFIN, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064710


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUUN 25,08 510.067.707 % 10,00  
KMPUR 49,72 120.721.273 % 10,00  
ISKUR 847.000,00 847.000 % 10,00  
ORMA 36,54 966.250 % 9,99  
AKSEN 32,66 751.290.302 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3254 18,3510 % 0,13  
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Sterlin 20,6088 20,7121 % 0,06  
Frank 18,6113 18,7234 % -1,48  
Riyal 4,8621 4,8865 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 -3,55  
Altın Gr. 986 986 -0,24  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.660 6.767 -29,00  
Yarım 3.245 3.303 -17,00  
Çeyrek 1.628 1.651 -9,00  
Gümüş.Ons 19,48 19,51 -0,07  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,04  
B. Petrol 91,10 91,10 1,27  
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