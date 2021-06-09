***DNYVA* *PHLLP* *YKYAT* *SEKFK* *QNBFF* *HALKB* *VESBE* *TFNVK* *ULSFA* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***DNYVA******PHLLP******YKYAT******SEKFK******QNBFF******HALKB******VESBE******TFNVK******ULSFA******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, DNYVA, QNBFF, YKYAT, PHLLP, ULSFA, TFNVK, VESBE, AKBNK, SEKFK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL92146 144.000.000 09.06.2021 03.09.2021 11.06.2021- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDVYS62214 42.300.000 09.06.2021 08.06.2022 11.06.2021- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFE2115 195.830.000 09.06.2021 06.10.2021 11.06.2021- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM92114 299.875.000 09.06.2021 01.09.2021 11.06.2021- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM92114 60.125.000 09.06.2021 08.09.2021 11.06.2021- Ulusal Faktoring A.Ş. ULSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK92113 20.000.000 07.06.2021 06.09.2021 11.06.2021- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDTFVK82128 600.000.000 09.06.2021 25.08.2021 11.06.2021- Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. VESBE Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVEST62314 265.000.000 09.06.2021 07.06.2023 11.06.2021- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKE2113 732.570.000 09.06.2021 07.10.2021 11.06.2021- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK92119 44.798.300 09.06.2021 08.09.2021 11.06.2021İlgili Şirketler [HALKB, DNYVA, QNBFF, YKYAT, PHLLP, ULSFA, TFNVK, VESBE, AKBNK, SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941443BIST