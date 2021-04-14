***DNYVA* *QNBFF* *ZKBVK* *BNPFK* *DENIZ* *KTKVK* *QNBFL* *SKYMD* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
14.04.2021 17:47
***DNYVA******QNBFF******ZKBVK******BNPFK******DENIZ******KTKVK******QNBFL******SKYMD******DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DNYVA, DEVA, QNBFF, ZKBVK, KTKVK, QNBFL, DENIZ, BNPFK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDVYS42216 30.000.000 14.04.2021 13.04.2022 16.04.2021
- Deva Holding A.Ş. DEVA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSDEVA42318 100.000.000 14.04.2021 13.04.2023 16.04.2021
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINF82115 200.000.000 14.04.2021 04.08.2021 16.04.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK72126 600.000.000 14.04.2021 14.07.2021 16.04.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK72111 200.000.000 14.04.2021 16.07.2021 16.04.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82138 90.000.000 13.04.2021 09.08.2021 16.04.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82150 290.000.000 13.04.2021 06.08.2021 16.04.2021
- BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. BNPFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNPFE2128 100.000.000 13.04.2021 12.10.2021 16.04.2021
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / Ttock exchange TRFSKMD62121 21.270.000 14.04.2021 25.06.2021 16.04.2021
İlgili Şirketler [DNYVA, DEVA, QNBFF, ZKBVK, KTKVK, QNBFL, DENIZ, BNPFK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928171
BIST