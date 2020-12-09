***DNYVA******SEKFK******ALNTF******ZORLF******YATVK******TEBNK******HLVKS******VAKVK******DENIZ******HEKTS******ISFIN******ODEA******AKBNK******YKYAT******SKBNK******AKSGY******BRKT******MGROS******DENFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKSGY, ALNTF, BRKT, DENFA, DENIZ, DNYVA, HEKTS, HLVKS, ISFIN, MGROS, ODEA, SEKFK, SKBNK, TEBNK, VAKVK, YATVK, YKYAT, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20C4 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfaAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKA2014 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNA2015 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62228 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA2063 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMA2011 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62118 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRB091220T11 HAZİNE BONOSU 09/12/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892433BIST