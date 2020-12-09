***DNYVA* *SEKFK* *ALNTF* *ZORLF* *YATVK* *TEBNK* *HLVKS* *VAKVK* *DENIZ* *HEKTS* *ISFIN* *ODEA* *AKBNK* *YKYAT* *SKBNK* *AKSGY* *BRKT* *MGROS* *DENFA*
09.12.2020 17:10
***DNYVA******SEKFK******ALNTF******ZORLF******YATVK******TEBNK******HLVKS******VAKVK******DENIZ******HEKTS******ISFIN******ODEA******AKBNK******YKYAT******SKBNK******AKSGY******BRKT******MGROS******DENFA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKSGY, ALNTF, BRKT, DENFA, DENIZ, DNYVA, HEKTS, HLVKS, ISFIN, MGROS, ODEA, SEKFK, SKBNK, TEBNK, VAKVK, YATVK, YKYAT, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20C4 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfa
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFKA2014 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32122 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32130 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNA2015 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62228 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA2063 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYMA2011 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62118 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 09/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRB091220T11 HAZİNE BONOSU 09/12/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892433
BIST