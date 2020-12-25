***DNYVA* *SEKFK* *YATVK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *ARNFK* *TEBCE* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
25.12.2020 17:13
***DNYVA******SEKFK******YATVK******QNBFB******DENIZ******BRKT******ARNFK******TEBCE******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, BRKT, DENIZ, DNYVA, QNBFB, SEKFK, TEBCE, VAKBN, YATVK, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2087 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25.12.2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2087 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32155 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2026 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2034 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFHYTV62114 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42114 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA2055 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK22147 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK22154 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894967
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