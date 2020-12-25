***DNYVA* *SEKFK* *YATVK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *ARNFK* *TEBCE* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***DNYVA******SEKFK******YATVK******QNBFB******DENIZ******BRKT******ARNFK******TEBCE******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARNFK, BRKT, DENIZ, DNYVA, QNBFB, SEKFK, TEBCE, VAKBN, YATVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2087 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25.12.2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2087 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32155 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2026 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2034 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 İtfaDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFHYTV62114 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42114 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA2055 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 İtfaTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTF32116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92925 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSA2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK22147 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK22154 FİNANSMAN BONOSU 25.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894967BIST