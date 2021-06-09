***DNYVA* *TAMFA* *ALNTF* *HALKB* *SEKFK* *YATVK* *VAKVK* *AKBNK* *PHLLP* *YKYAT* *SKBNK* *AKSGY* *MGROS* *TFNVK* *KTKVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
09.06.2021 18:00
***DNYVA******TAMFA******ALNTF******HALKB******SEKFK******YATVK******VAKVK******AKBNK******PHLLP******YKYAT******SKBNK******AKSGY******MGROS******TFNVK******KTKVK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKSGY, ALNTF, DNYVA, KTKVK, MGROS, PHLLP, SEKFK, SKBNK, TAMFA, TFNVK, HALKB, VAKVK, YATVK, YKYAT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK62119 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 İtfa
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.06.2021 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62117 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS62117 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62138 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI62228 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62117 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK62112 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA0017 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF32219 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62156 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK62139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS32217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM62117 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72125 FİNANSMAN BONOSU 9.06.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT090621T18 DEVLET TAHVİLİ 9.06.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941447
BIST