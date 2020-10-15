***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
15.10.2020 16:19
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Eylül ayı fon bilgileri aşağıda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton China Fund 344.499.674,5 USD 8.833 37,43 USD 330.619,19 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881961
BIST
17:401.182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:407,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:409,3077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:40483,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:38
|CEOEM
|8,14
|93.342.952
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.880.246
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.666.912
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.897.999
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.708.888
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.196.325
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,19
|1.986.681.624
|% 4,20
|
|PETKM
|4,72
|1.854.880.666
|% -2,68
|
|ZOREN
|3,00
|1.387.359.935
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,94
|1.276.182.178
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,68
|894.581.021
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.276.182.178
|% 2,11
|
|ZOREN
|3,00
|1.387.359.935
|% -1,96
|
|PETKM
|4,72
|1.854.880.666
|% -2,68
|
|ECILC
|7,19
|1.986.681.624
|% 4,20
|
|KRDMD
|3,68
|894.581.021
|% -0,81
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9440
|7,9480
|% 0,47
|
|Euro
|9,3034
|9,3089
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2087
|10,2599
|% -0,52
|
|Frank
|8,6455
|8,6976
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 0,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,36
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.184
|3.263
|-18,37
|
|Yarım
|1.539
|1.578
|-8,89
|
|Çeyrek
|772
|789
|-4,44
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49BAKAB
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 281, 346 adet işlem
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17:48BAKAB
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 279, 556 adet işlem
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.77 ) 1, 073
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, MERKO, RAYSG, DAGHL, AVOD, VANGD, MARKA, DIRIT, KERVT, FORMT
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, BRKO, BASCM, BALAT, COSMO, ARTI, DAGI, EMNIS, SELGD, TKURU