***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
11.05.2022 02:41
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Nisan Ayı Fon Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity European Growth Fund 5.968.306.357,61 EUR 15.487,57 16,39 EUR 253.841,2723 EUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029016
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,2986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3378
En Düşük
15,2578
18:0516,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0658
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
18:05911,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 911,68
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
913,77
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2922
|15,3115
|% 0,06
|
|Euro
|16,1518
|16,1760
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,6499
|18,7435
|% -0,20
|
|Frank
|15,3089
|15,4011
|% -0,17
|
|Riyal
|4,0655
|4,0859
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,08
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208