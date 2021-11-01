***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2021 22:05
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Yıllık Genel Kurul Toplantısı 30.11.2021 tarihinde yapılacaktır. Pay sahiplerine duyurulur. Detayları bildirim ekinde bulunmaktadır.
We would like to let you know about Franklin Templeton Investment Funds' (the "Fund") Annual General Meeting (the "Meeting") that is happening on 30 November 2021.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973861
BIST
11:371.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:379,5253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:3711,0521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0225
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:37547,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,14
|Açılış
|: 547,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:36
|HEDEF
|3,77
|86.433.893
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|9.763.709
|% 9,91
|
|ERBOS
|121,40
|111.686.942
|% 8,68
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,36
|69.702.077
|% 7,27
|
|BIOEN
|22,40
|151.587.397
|% -9,31
|
|MAKTK
|3,33
|11.898.712
|% -8,77
|
|AKFGY
|5,57
|20.131.911
|% -8,54
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,46
|52.915.924
|% -7,57
|
|GARAN
|10,23
|1.234.768.399
|% 0,99
|
|TSPOR
|5,58
|490.446.588
|% -6,38
|
|THYAO
|15,43
|480.385.972
|% 0,98
|
|SISE
|8,60
|319.953.063
|% 0,82
|
|SASA
|30,58
|300.921.919
|% 1,87
|
|GARAN
|10,23
|1.234.768.399
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,84
|290.301.816
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,58
|490.446.588
|% -6,38
|
|GSRAY
|3,89
|249.562.796
|% -2,02
|
|MRGYO
|1,01
|51.123.854
|% 6,32
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5261
|9,5328
|% -0,04
|
|Euro
|11,0485
|11,0592
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,9342
|12,9991
|% -0,45
|
|Frank
|10,3973
|10,4600
|% -0,47
|
|Riyal
|2,5266
|2,5393
|% -0,32
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,13
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|0,42
|