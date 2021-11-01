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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama

01.11.2021 22:05



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Franklin Templeton Yıllık Genel Kurul Toplantısı 30.11.2021 tarihinde yapılacaktır. Pay sahiplerine duyurulur. Detayları bildirim ekinde bulunmaktadır.
We would like to let you know about Franklin Templeton Investment Funds' (the "Fund") Annual General Meeting (the "Meeting") that is happening on 30 November 2021.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973861


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 3,77 86.433.893 % 9,91  
DOBUR 64,35 9.763.709 % 9,91  
ERBOS 121,40 111.686.942 % 8,68  
AYES 20,50 51.455 % 7,33  
ZRGYO 2,36 69.702.077 % 7,27  
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Sterlin 12,9342 12,9991 % -0,45  
Frank 10,3973 10,4600 % -0,47  
Riyal 2,5266 2,5393 % -0,32  
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Altın Ons 1.794 1.794 1,13  
Altın Gr. 547 547 -2,49  
Cumhuriyet 3.621 3.675 20,00  
Tam 3.603 3.693 16,79  
Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 23,96 23,99 -0,07  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 -0,05  
B. Petrol 85,13 85,13 0,42  
Seans Raporu 11:36
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