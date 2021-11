***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFranklin Templeton Yıllık Genel Kurul Toplantısı 30.11.2021 tarihinde yapılacaktır. Pay sahiplerine duyurulur. Detayları bildirim ekinde bulunmaktadır.We would like to let you know about Franklin Templeton Investment Funds' (the "Fund") Annual General Meeting (the "Meeting") that is happening on 30 November 2021.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973861BIST