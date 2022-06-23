***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2022 17:01
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Yenileme YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038950
BIST
17:342.546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,49
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:3417,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0399
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3797
En Düşük
17,3014
17:3418,3187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:341.028,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.028,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:34
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.592.598
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|71.181.991
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|74.362.980
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,00
|2.894.602.289
|% -2,02
|
|EREGL
|27,68
|1.463.685.460
|% -1,84
|
|SISE
|21,64
|1.458.679.604
|% -2,52
|
|SASA
|45,00
|1.184.068.169
|% -0,22
|
|AKBNK
|8,79
|1.173.944.331
|% -3,30
|
|ODAS
|3,26
|1.146.441.743
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,78
|1.009.626.371
|% -2,85
|
|TSKB
|2,17
|351.113.507
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,59
|359.211.092
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,79
|1.173.944.331
|% -3,30
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3652
|17,3797
|% 0,23
|
|Euro
|18,2966
|18,3187
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,2316
|21,3381
|% 0,26
|
|Frank
|18,0540
|18,1627
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6130
|4,6361
|% 0,23
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.820
|6.925
|7,00
|
|Yarım
|3.348
|3.387
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,36
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:47XU100
Endeks 2, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 28, 515.00 milyon TL de
-
17:44PEGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 009, 692 adet işlem
-
17:43AKMGY
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 48.44 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 510 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, AKBNK, YKBNK
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, BIMAS, TUPRS