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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.06.2022 17:01
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Limit Yenileme YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Haziran 2022 tarihli kararı kapsamında en fazla 25.000.000.000 TL (yirmi beş milyar Türk Lirası) tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesi ve ihraçlarla ilgili gerekli tüm işlemlerin ilgili yöneticiler tarafından yerine getirilmesi için yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038950


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MAKIM 14,15 298.592.598 % 9,95  
NTGAZ 8,96 71.181.991 % 9,94  
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Altın Gr. 1.028 1.029 4,90  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.820 6.925 7,00  
Yarım 3.348 3.387 3,00  
Çeyrek 1.677 1.693 2,00  
Gümüş.Ons 21,39 21,41 -0,01  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 0,01  
B. Petrol 111 111 -0,36  
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