***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız, Green for Growth Fund' dan (GGF) 25 milyon EUR (yaklaşık 192 milyon TL) tutarında, 6 yıl vadeli kredi için anlaşma sağlamıştır. Söz konusu kaynak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853621BIST