***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihli kararı ile Bankamız envanterinde bulunan fastPay Uygulaması'nın mevcut fastPay kullanıcıları ve diğer unsurları dahil İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/480 Esas numaralı dosyası ile yapılan "Menkul Kıymet Değerleme Raporu" ile belirlenen 32.785.798,90.-TL bedel ile ayni sermaye olarak Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye devri için bir devir sözleşmesi imzalanmasına, sözleşme imzalanması dahil devir ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.İlgili karar kapsamında fastPay Mobil Cüzdan Uygulamasına İlişkin Devir Sözleşmesi 12 Mayıs 2022 tarihinde imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029954BIST