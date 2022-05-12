***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2022 17:54
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihli kararı ile Bankamız envanterinde bulunan fastPay Uygulaması'nın mevcut fastPay kullanıcıları ve diğer unsurları dahil İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/480 Esas numaralı dosyası ile yapılan "Menkul Kıymet Değerleme Raporu" ile belirlenen 32.785.798,90.-TL bedel ile ayni sermaye olarak Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye devri için bir devir sözleşmesi imzalanmasına, sözleşme imzalanması dahil devir ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
İlgili karar kapsamında fastPay Mobil Cüzdan Uygulamasına İlişkin Devir Sözleşmesi 12 Mayıs 2022 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029954
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0949
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,1060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0280
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
18:05909,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,90
|Açılış
|: 909,64
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3866
|15,3958
|% 0,61
|
|Euro
|16,0362
|16,0907
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7704
|18,8645
|% 0,44
|
|Frank
|15,3522
|15,4447
|% 0,11
|
|Riyal
|4,0909
|4,1115
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-15,00
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,98
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS