***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 22:09
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Dati Yatırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri ile Bankamız arasında imzalanacak olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nde Borçlunun verdiği taahhüt gereğince Denizbank A.Ş.'nin Dati Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi için Dati Yatırım Holding A.Ş. Genel Kuruluna yazılı teklifte bulunulmasına, Denizbank A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, Dati Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunda Denizbank A.Ş.'nin temsilcisi olarak Serkan BORAN'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038816
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1025
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.024,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3455
|17,3557
|% 0,10
|
|Euro
|18,3264
|18,3695
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2095
|21,3158
|% -0,04
|
|Frank
|17,9682
|18,0764
|% 0,58
|
|Riyal
|4,6084
|4,6315
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.796
|6.910
|23,00
|
|Yarım
|3.337
|3.380
|11,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO