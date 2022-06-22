***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Dati Yatırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri ile Bankamız arasında imzalanacak olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nde Borçlunun verdiği taahhüt gereğince Denizbank A.Ş.'nin Dati Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi için Dati Yatırım Holding A.Ş. Genel Kuruluna yazılı teklifte bulunulmasına, Denizbank A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, Dati Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunda Denizbank A.Ş.'nin temsilcisi olarak Serkan BORAN'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038816BIST