***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.10.2020 12:17
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBKE2014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 147
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKE2014
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 324.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.10.2020
Kayıt Tarihi 15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 324.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızın 324.000.000 TL nominal değerli, 147 gün vadeli, 16.10.2020 itfa tarihli TRFDZBKE2014 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882136
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