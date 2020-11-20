***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









urulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.11.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 3,2719 2.126.735 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 65.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 65.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 20.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2057 ISIN kodlu değişken faizli tek kupon ödemeli finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889347BIST