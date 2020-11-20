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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.11.2020 11:26


urulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 3,2719 2.126.735 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 65.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 65.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 20.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2057 ISIN kodlu değişken faizli tek kupon ödemeli finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889347


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 980,40 28.263.567 % 10,00  
KAPLM 29,70 469.676 % 10,00  
PKENT 847,00 72.842 % 10,00  
MRSHL 360,30 18.142.717 % 9,98  
KENT 471,60 5.004.148 % 9,98  
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12:42 Alış Satış %  
Dolar 7,5815 7,5883 % 0,51  
Euro 8,9911 9,0011 % 0,32  
Sterlin 10,0448 10,0951 % 0,55  
Frank 8,2951 8,3451 % 0,48  
Riyal 2,0160 2,0261 % 0,48  
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12:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 0,97  
Altın Gr. 457 457 3,72  
Cumhuriyet 3.031 3.077 15,00  
Tam 3.017 3.095 15,05  
Yarım 1.458 1.497 7,29  
Çeyrek 731 749 3,64  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,10  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 0,06  
B. Petrol 44,37 44,37 0,17  
Seans Raporu 12:42
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