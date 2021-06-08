***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.06.2021 17:37
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDZBK72121 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 386
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDZBK72121
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Kupon Sayısı 11
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,887 665.242,44 Evet
2 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,88699 665.242,43 Evet
3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 0,88699 665.242,43 Evet
4 10.11.2020 09.11.2020 10.11.2020 0,88699 665.242,43 Evet
5 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 0,88699 665.242,43 Evet
6 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 0,88699 665.242,44 Evet
7 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 0,88699 665.242,5 Evet
8 30.03.2021 29.03.2021 30.03.2021 0,88699 665.242,5 Evet
9 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 0,88699 665.242,5 Evet
10 08.06.2021 07.06.2021 08.06.2021 0,88699 665.242,5 Evet
11 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 0,91233
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız 75.000.000 TL nominal değerli, 386 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 35 günde bir kupon ödemeli, TRSDZBK72121 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941147
BIST