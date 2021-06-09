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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.06.2021 17:11



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK62137 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 104
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK62137
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 230.000.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,7835 4.102.050 Evet
2 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,9045 4.380.350 Evet
3 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 1,8237
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.06.2021 09.06.2021 10.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli 104 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 10.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62137 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,8237 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941424


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