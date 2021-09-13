***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İtfası- XS2314636239Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.09.2021Vade (Gün Sayısı) 180ISIN Kodu XS2314636239Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.09.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 11.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı kapsamında ihracı gerçekleştirilen 5.000.000 USD tutarındaki XS2314636239 ISIN kodlu borçlanma aracının itfası gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EMTN 12. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963415BIST