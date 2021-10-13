***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK22230 ISIN Kodlu BİST-TLREF endeks değişimine endeksli Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması-DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.02.2022Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22230Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.20212 24.12.2021 23.12.2021 24.12.20213 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 8 Ekim 2021 tarihli açıklamamız Ekli açıklamamızda sehven TLREF Faiz Oranına Endeksli olarak duyurulan finansman bonosu TRFDZBK22230 ISIN Kodlu BİST-TLREF endeks değişimine endeksli olup açıklamamızı buna uygun olarak tekrar bilgilerinize sunarız. Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 121.000.000 TL nominal değerli 119 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 04.02.2022 itfa tarihli TRFDZBK22230 ISIN Kodlu BİST-TLREF endeks değişimine endeksli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970133BIST