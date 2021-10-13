***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBKK2219 ISIN Kodlu Tahvilin Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 15.11.2022Vade (Gün Sayısı) 398Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBKK2219Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.226.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.11.2022Kayıt Tarihi 14.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2022Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 64.226.000 TL nominal değerli 398 gün vadeli, 15.11.2022 itfa tarihli TRSDZBKK2219 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970134BIST