***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.10.2021 12:29
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK32254 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 177
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32254
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 1,8141 1.941.087 Evet
2 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021
3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021
4 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 107.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli, 04.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32254 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970135
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